В КБР от коронавируса вылечились более 50% из числа заболевших

По данным Оперштаба на 19.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончался еще один пациент – житель с. Анзорей 1958 года рождения. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 43.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 76 жителей КБР, количество выявленных с начала пандемии случаев заражения увеличилось до 4 285.

Вылечились за минувшие сутки 87 пациентов, общее число выздоровевших превысило количество болеющих 266 человек: поправились с начала эпидемии 2 254 человек, активных случаев на данный момент – 1 988.

В республике расширен перечень показаний для госпитализации: в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени поражения лёгких. Сейчас в стационарах находятся 1 310 пациентов, 64 из них — в тяжелом состоянии в реанимациях.

Амбулаторно лечатся 1 414 человек.

Число тех, кто находится под наблюдением врачей дома и ждет результатов тестирования, за сутки сократилось на 202 человека. На медицинском контроле остаются 2 197 жителей республики.

На 19 июня в Кабардино-Балкарии проведено 73 345 тестов.