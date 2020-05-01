В КБР от коронавируса скончался восьмой пациент

По данным Оперштаба на 20.05.2020, в Кабардино-Балкарии умер еще один человек — мужчина 80 лет из г. Нальчика. Пациент страдал сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, онкологией и гипертонией. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 8.

Количество новых случаев снижается уже несколько дней подряд. За минувшие сутки диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился у 66 жителей КБР. 1 человек с положительным результатом теста на коронавирус выявлен в Минздраве КБР. Сотрудник, а также контактировавшие с ним коллеги переведены на самоизоляцию. Общее количество заболевших составляет 1952 человек. Выздоровели 54 пациента, всего с начала пандемии с болезнью справились уже 515 человек.

За сутки на медицинский контроль взяты еще 212 жителей республики, общее количество тех, кто остается дома под наблюдением врачей увеличилось до 2476 человек: это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

В госпиталях находятся 433 пациентов. На амбулаторном лечении – 359 взрослых и 39 детей.

598 человек, в том числе 205 детей, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции остаются 5 человек.

За сутки проведено рекордное число тестов – 1041, всего с начала пандемии коронавируса протестированы уже 30403 человек.