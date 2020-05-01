В КБР от коронавируса скончался седьмой пациент

По данным Оперштаба на 13.05.2020, в Кабардино-Балкарии умер еще один человек — мужчина 76 лет из г. Прохладного. Пациент проходил лечение в РКБ №1 г. Нальчика и страдал сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом и онкологией. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 7 человек.

Диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился еще у 74 жителей КБР, общее количество случаев заражения увеличилось до 1475. Выздоровевших – 24, всего с начала пандемии с болезнью справились уже 285 пациентов.

У 27 жителей республики факт заражения не подтвердился, они сняты с медицинского контроля. Дома под наблюдением врачей остаются 2017 человек: это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Госпитализированы 324 человека.

112 пациентов проходят лечение в Центре по борьбе со СПИДом, 11 из них поступили в медучреждение за минувшие сутки, выписаны двое. 6 человек остаются в реанимации, трое — на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

В ГКБ №1 г. Нальчика за сутки госпитализированы 14 человек, 13 — выписаны. Общее число пациентов – 193 человека, 16 из них в тяжелом состоянии помещены в реанимацию, 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В ЦРБ г.о.Прохладный госпитализированы 19 человек (+5 за сутки), трое — в реанимации, один пациент на аппарате ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 304 человека, 39 из них – дети.

555 жителей республики, в том числе 132 ребенка, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в провизорном госпитале «Межрайонной многопрофильной больницы» г. Нарткала и в обсерваторе Гериатрического центра остаются 17 человек.

За сутки проведено 544 теста, общее число протестированных на 13 мая составляет 23638 человек.