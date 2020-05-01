В КБР от коронавируса скончались еще два пациента

По данным Оперштаба на 26.05.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки умерли еще два человека: 81-летний житель г. Баксана и жительница с. Кахун в возрасте 71 года. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 14.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 88 жителей КБР, общее количество заболевших выросло до 2422 человек.

Выздоровели 34 пациента, всего с начала пандемии с болезнью справились уже 622 человека.

На медицинский контроль за сутки взят 71 пациент, общее количество тех, кто остается дома под наблюдением врачей, сейчас составляет 1905 человек: это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Число госпитализированных выросло до 696 человек, 44 пациента находятся в реанимациях, на аппаратах ИВЛ — 26 человек.

На амбулаторном лечении – 440 взрослых и 55 детей.

595 человек, в том числе 230 детей, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в обсерваторах остаются 50 человек.

За сутки проведено 1004 теста, общее число протестированных на 26 мая составляет 37 107 человек.