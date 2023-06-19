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В КБР осужден судебный пристав

В КБР осужден судебный пристав

19.06.2023 | 16:53
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с УФССП России по КБР пресечена противоправная деятельность судебного пристава-исполнителя Баксанского межрайонного отдела УФССП по КБР Баксанова Э.Ю. Установлено, что указанным должностным лицом за денежное вознаграждение незаконно прекращались исполнительные производства без фактического исполнения судебных решений.
Решением Баксанского районного суда, вступившим в законную силу, Баксанов Э.Ю. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 286 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также дополнительному наказанию в виде лишения права занимать определенные должности сроком на 3 года.
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