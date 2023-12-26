В КБР осужден сотрудник миграционной службы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере миграции сотрудники республиканского управления ФСБ пресекли преступную деятельность сотрудника Управления по вопросам миграции МВД по КБР Кумыкова.
Установлено, что указанное должностное лицо создало условия для незаконного пребывания трех иностранных граждан на территории республики. Их привлекали к строительным работам на базе отдыха в Урванском районе, принадлежащей одному из родственников полицейского.
Решением Лескенского районного суда Кумыков признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
