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В КБР осужден предприниматель, причастный к мошенничеству на сумму 4,6 млн рублей субсидий для бизнеса

В КБР осужден предприниматель, причастный к мошенничеству на сумму 4,6 млн рублей субсидий для бизнеса

03.05.2023 | 10:01
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации Шханукова М.Ю, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. Установлено, что указанный гражданин предоставил в Министерство экономического развития КБР заведомо ложные сведения для получения субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства. Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, Шхануков М.Ю. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взысканием 4,6 млн рублей в доход государства.   https://t.me/vestikbr
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