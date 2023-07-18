В КБР осужден местный житель, причастный к оправданию терроризма

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию терроризму сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена преступная деятельность 31-летнего жителя города Нальчика. Установлено, что Рехвиашвили Т.В. распространял в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Рехвиашвили Т.В. признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 2 года и 6 месяцев.