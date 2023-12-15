В КБР осужден местный житель, причастный к оправданию терроризма

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию терроризму сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена преступная деятельность жителя города Нальчика, причастного к оправданию терроризма. Установлено, что Пхешхов Л.А. разместил в одной из социальных сетей текстовые материалы, содержащие оправдание террористической деятельности. Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Пхешхов Л.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 320 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 2 года.