В КБР осужден лидер преступного сообщества

Три с половиной года колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей… В Кабардино-Балкарии осудили лидера преступного сообщества.
А пресекли деятельность межрегиональной организованной группировки сотрудники республиканского УФСБ и окружного управления МВД России. В ходе следствия выяснили, что в 20-21 годах злоумышленники переделывали оружие для стрельбы холостыми патронами в боевые аналоги, чтобы затем продать их.
Полицейские изъяли 11 огнестрелов и свыше полутысячи патронов разного калибра. Обнаружили также гранату, наркотики и слесарные инструменты. Установлено, что лидер преступной группировки – 28-летний житель Кабардино-Балкарии. Приговор ему вынес Нальчикский городской суд.
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