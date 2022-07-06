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В КБР осужден лидер преступного сообщества

В КБР осужден лидер преступного сообщества

06.07.2022 | 16:24
Три с половиной года колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей… В Кабардино-Балкарии осудили лидера преступного сообщества. А пресекли деятельность межрегиональной организованной группировки сотрудники республиканского УФСБ и окружного управления МВД России. В ходе следствия выяснили, что в 20-21 годах злоумышленники переделывали оружие для стрельбы холостыми патронами в боевые аналоги, чтобы затем продать их. Полицейские изъяли 11 огнестрелов и свыше полутысячи патронов разного калибра. Обнаружили также гранату, наркотики и слесарные инструменты. Установлено, что лидер преступной группировки – 28-летний житель Кабардино-Балкарии. Приговор ему вынес Нальчикский городской суд.   https://t.me/vestikbr
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