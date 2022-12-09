В КБР осужден глава сельскохозяйственного предприятия

Как сообщает пресс-служба ФСБ по КБР, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя сельскохозяйственного предприятия, причастного к хищению бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике». Установлено, что Нагоев А.Б. предоставил в Министерство сельского хозяйства КБР подложные документы для получения субсидии на возмещение части затрат, тем самым причинив федеральному бюджету ущерб в размере более 2,3 млн рублей. Решением Зольского районного суда, вступившим в законную силу, Нагоев А.Б. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с возмещением нанесенного ущерба.