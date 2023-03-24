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В КБР осужден глава коммерческой организации, причастный к хищению бюджетных средств

В КБР осужден глава коммерческой организации, причастный к хищению бюджетных средств

24.03.2023 | 15:27
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность руководителя коммерческой организации Мирзоева У.Х., причастного к хищению бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Установлено, что предпринимателем изготовлены заведомо ложные акты о выполненных работах по реконструкции автодороги на территории Эльбрусского района КБР. Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, Мирзоев У.Х. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.   https://t.me/vestikbr
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