В КБР осужден бывший судебный пристав

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР,
во взаимодействии с УФССП России по КБР пресечена преступная деятельность сотрудника Зольского районного, отдела судебных приставов УФССП России по КБР Гендукова Р.С., причастного к мошенничеству.
Установлено, что указанным лицом присваивались денежные средства граждан, направленные на погашение имеющихся задолженностей.
Решением Зольского районного суда, вступившим в законную силу, Гендуков Р.С. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
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