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В КБР осужден бывший судебный пристав

В КБР осужден бывший судебный пристав

14.03.2023 | 13:14
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР, во взаимодействии с УФССП России по КБР пресечена преступная деятельность сотрудника Зольского районного, отдела судебных приставов УФССП России по КБР Гендукова Р.С., причастного к мошенничеству. Установлено, что указанным лицом присваивались денежные средства граждан, направленные на погашение имеющихся задолженностей. Решением Зольского районного суда, вступившим в законную силу, Гендуков Р.С. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.   https://t.me/vestikbr
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