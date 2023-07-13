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В КБР осужден бывший судебный пристав

В КБР осужден бывший судебный пристав

13.07.2023 | 09:43
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с УФССП России по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника отдела судебных приставов по Урванскому и Лескенскому районам УФССП России по КБР Хужокова И.Ф. Установлено, что Хужоков И.Ф. за денежное вознаграждение незаконно прекращал исполнительные производства без фактического исполнения судебных решений. Решением Урванского районного суда, вступившим в законную силу, Хужоков И.Ф. признан виновным в совершении преступления и приговорен к штрафу.   https://t.me/vestikbr
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