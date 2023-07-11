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В КБР осуществят финансовую поддержку фермеров по программе «Агростартап»

В КБР осуществят финансовую поддержку фермеров по программе «Агростартап»

11.07.2023 | 16:47
18 фермеров Кабардино-Балкарии получат в этом году гранты по программе «Агростартап». В министерстве сельского хозяйства сообщили, что заявок было в девять раз больше. Минимальный грант – около двух миллионов рублей, максимальный – около четырех. Общая сумма поддержки в этом году – примерно 55 миллионов рублей. Получатели должны запустить проекты по производству мяса, молока, овощей. На деньги от государства можно купить участки и технику, построить и модернизировать производственные линии. По условиям конкурса фермер обязан пять лет работать с прибылью, увеличивая ее каждый год на 10 процентов. Напомним, что программа действует в республике с 19-го года. Способствует этому национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».   https://t.me/vestikbr
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