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В КБР осудили троих наркоторговцев

В КБР осудили троих наркоторговцев

23.08.2022 | 14:46
От восьми с половиной до десяти лет и трех месяцев колонии строгого режима получили по приговору Нальчикского городского суда трое наркоторговцев. Все они уроженцы Кабардино-Балкарии. Их преступная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками республиканского Управления ФСБ России во взаимодействии с МВД. Установлено, что мужчины причастны к организации межрегионального канала поставок и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято больше одного килограмма героина.
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