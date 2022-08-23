В КБР осудили троих наркоторговцев

От восьми с половиной до десяти лет и трех месяцев колонии строгого режима получили по приговору Нальчикского городского суда трое наркоторговцев. Все они уроженцы Кабардино-Балкарии. Их преступная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками республиканского Управления ФСБ России во взаимодействии с МВД. Установлено, что мужчины причастны к организации межрегионального канала поставок и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято больше одного килограмма героина.