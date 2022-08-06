В КБР организовали культурно-просветительский лагерь для детей соотечественников, а также из ДНР и ЛНР

Ознакомление детей соотечественников, проживающих за рубежом, а также гостей из других регионов России и из Донбасса с традициями народов Кабардино-Балкарии – основная цель культурно-просветительского лагеря. На этот раз приехали около 60 человек из Ставрополя, Моздока, ДНР и Сирии.
В рамках лагеря организуется насыщенная экскурсионная программа. Самые позитивные впечатления оставили поездки в Приэльбрусье с подъемом на канатной дороге, на Чегемские водопады, Голубые озера, обзорные экскурсии по Нальчику с подъемом на обзорный комплекс “Сосруко”. В ходе реализации проекта накапливается новый практический опыт, отмечают в министерстве по делам национальностей и общественным проектам, которое и организует лагерь.
Программа предусматривает мастер-классы по изготовлению циновок, основам традиционной танцевальной техники, а также праздничный концерт. Созданы оптимальные условия, чтобы пребывание в республике оставило у гостей добрые впечатления.
Ребята и сопровождающие их лица были в восторге от посещения Национального музея Кабардино-Балкарии. Они поблагодарили сотрудников за проявленное внимание и обещали при возможности еще раз вернуться в Нальчик.
Реализация культурно-просветительского проекта продолжается. Сегодня его участники побывают на Малкинском конезаводе, где ребят ознакомят с секретами выращивания скакунов, научат держаться в седле. Также для них проведут мастер-классы по изготовлению национальных блюд.
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