В КБР организатор трагического восхождения на Эльбрус заключен под стражу

В Нальчикском городском суде прошло заседание, где избрали меру пресечения единственному пока обвиняемому по делу о гибели 5 восходителей на Эльбрус. К процессу приковано большое внимание прессы. В зале было больше 10 представителей различных СМИ, в том числе федеральных. Обвиняемого, это Денис Алимов, старший гид и организатор восхождений, завели в зал в наручниках. Свою вину он полностью признал. Разрешение на проведение съемки мужчина не дал. Заседание длилось больше 5 часов и закончилось поздно вечером. Результат – Алимов остается под стражей. Под стражей Алимов останется до конца 26 ноября. Сторона защиты с решением суда не согласна и намерена в ближайшие два дня подать апелляцию. Расследование продолжается. Есть вероятность, что к ответственности будут привлечены и иные организаторы. Напомню, ЧС произошло 23 сентября. Группа из 19 человек из разных регионов России начала восхождение на Эльбрус. В это время поднялся сильный ветер, пурга, а температура воздуха опустилась ниже -20 градусов. Туристы запросили о помощи. В операции задействовали 69 спасателей и добровольцев. В результате 11 человек спустили и доставили в Республиканскую клиническую больницу. Четверо из них еще продолжают лечение в стационаре. 5 альпинистов погибли.