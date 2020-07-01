В КБР определили победителей конкурса среди НКО





Шесть общественных организаций Кабардино-Балкарии признаны победителями конкурса среди НКО. Каждой выплатят субсидию на реализацию социальных проектов, сообщили в министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.

Самый крупный грант – в 400 тысяч рублей – получит республиканский Союз женщин. Его проект «Молодая семья» направлен на поддержку детства и профилактику социального сиротства.

Центр социального обслуживания «Твори добро» выиграл почти 372 тысячи рублей на реализацию проекта «Активное долголетие».

Свыше 220 тысяч рублей досталось организации «Эко-Гармония» на инициативу «Батарейки, сдавайтесь!».

Также в списке получателей помощи от республики – движение «Экология – жизнь», Ассоциация молодежи Нальчика и валеологический клуб «Анна».

В целом на поддержку НКО в рамках конкурса направят свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Субсидии следует использовать до конца этого года.