В КБР оценивают ущерб, нанесенный ураганным ветром





От вчерашней стихии пострадала не только столица, но и другие районы Кабардино-Балкарии. Сейчас в населенных пунктах подсчитывают ущерб, нанесенный ураганным ветром. По информации администрации Чегемского района, различные повреждения в Шалушке в результате непогоды получили около 15 домов. Ураганный ветер и сильный ливень накануне вечером прошли по всей республике. Специальные комиссии, которые оценивают ущерб, работают во всех пострадавших населенных пунктах.