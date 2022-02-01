home
Главная
>
Новости
>
В КБР объявлен конкурс на создание лучшей песни к 100-летию образования республики

В КБР объявлен конкурс на создание лучшей песни к 100-летию образования республики

01.02.2022 | 10:32
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики объявило о проведении Республиканского конкурса на создание лучшей песни о Кабардино-Балкарской Республике. В Конкурсе могут участвовать как профессиональные поэты и музыканты, так и все желающие, не имеющие специального музыкального образования. Сроки проведения: с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Конкурс состоит из 2-х этапов: 1 этап - с 1 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года. 2 этап - с 16 февраля 2022 года по 1 марта 2022 года. Участник представляет текст, музыку песни на бумажном и электронном носителях. Каждый имеет право представить неограниченное количество текстов, вариантов музыки песен. Лучшие работы будут размещены в СМИ Конкурсные работы и заявки принимаются оргкомитетом Конкурса по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, 4 этаж, кабинет 412. телефон: 8(8662)42-43-18 электронный адрес: pi.mk@kbr.ru
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных