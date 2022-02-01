В КБР объявлен конкурс на создание лучшей песни к 100-летию образования республики

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики объявило о проведении Республиканского конкурса на создание лучшей песни о Кабардино-Балкарской Республике.
В Конкурсе могут участвовать как профессиональные поэты и музыканты, так и все желающие, не имеющие специального музыкального образования.
Сроки проведения: с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года.
Конкурс состоит из 2-х этапов:
1 этап - с 1 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.
2 этап - с 16 февраля 2022 года по 1 марта 2022 года.
Участник представляет текст, музыку песни на бумажном и электронном носителях. Каждый имеет право представить неограниченное количество текстов, вариантов музыки песен. Лучшие работы будут размещены в СМИ
Конкурсные работы и заявки принимаются оргкомитетом Конкурса по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, 4 этаж, кабинет 412.
телефон: 8(8662)42-43-18
электронный адрес: pi.mk
@kbr.ru