В КБР объявлен конкурс на лучший школьный госпаблик

Организаторы – администрация Главы республики и Центр управления регионом.
Главная цель – определить самое эффективное сообщество школы в социальной сети «ВКонтакте». Участвовать могут администраторы групп при соблюдении некоторых правил. Минимальное количество подписчиков – 300 человек и не меньше семи собственных постов в неделю.
Оценят также разнообразие контента и уровень вовлеченности аудитории. Заявки принимают до 28 июля. Победителя определят в самом конце этого месяца. Ему вручат диплом и ценный приз, который поможет в развитии паблика.
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