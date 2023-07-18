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В КБР объявлен конкурс на лучший школьный госпаблик

В КБР объявлен конкурс на лучший школьный госпаблик

18.07.2023 | 15:52
Организаторы – администрация Главы республики и Центр управления регионом. Главная цель – определить самое эффективное сообщество школы в социальной сети «ВКонтакте». Участвовать могут администраторы групп при соблюдении некоторых правил. Минимальное количество подписчиков – 300 человек и не меньше семи собственных постов в неделю. Оценят также разнообразие контента и уровень вовлеченности аудитории. Заявки принимают до 28 июля. Победителя определят в самом конце этого месяца. Ему вручат диплом и ценный приз, который поможет в развитии паблика.   https://t.me/vestikbr
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