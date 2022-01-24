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В КБР объявлен конкурс на гранты Главы республики в области театрального искусства

В КБР объявлен конкурс на гранты Главы республики в области театрального искусства

24.01.2022 | 16:30
В республике вновь объявлен конкурс творческих проектов, претендующих на гранты Главы КБР в области театрального искусства. Конкурсный отбор пройдет в период с 31 января по 30 апреля. Заявки будут рассмотрены профильным Советом министерства культуры КБР. Оценивать будут уникальность и новаторский характер предложенных проектов, а также масштабность замысла и интерес зрительской аудитории. C условиями участия в конкуре можно ознакомиться на сайте министерства. В Кабардино-Балкарии учреждены 3 ежегодных гранта в размере 500 тысяч рублей каждый для поддержки творческих проектов театральных коллективов.
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