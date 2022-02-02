В КБР объявлен конкурс на лучшую эмблему, посвященную 100-летию республики

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении Республиканского конкурса детского изобразительного искусства на лучшую эмблему, посвященную 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики.
К участию в Конкурсе допускаются работы авторов в возрасте до 16 лет. Количество работ от одного автора не ограничено. Победители и призеры будут награждены дипломами.
Работы участников принимаются в трех возрастных категориях:
- младшая группа (7 - 9 лет);
- средняя группа (10-13 лет);
- старшая группа (14-16 лет).
телефон: 8(8662)42-43-18
электронный адрес: pi.mk@kbr.ru