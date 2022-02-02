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В КБР объявлен конкурс на лучшую эмблему, посвященную 100-летию республики

В КБР объявлен конкурс на лучшую эмблему, посвященную 100-летию республики

02.02.2022 | 10:50
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении Республиканского конкурса детского изобразительного искусства на лучшую эмблему, посвященную 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. К участию в Конкурсе допускаются работы авторов в возрасте до 16 лет. Количество работ от одного автора не ограничено. Победители и призеры будут награждены дипломами. Работы участников принимаются в трех возрастных категориях: - младшая группа (7 - 9 лет); - средняя группа (10-13 лет); - старшая группа (14-16 лет). телефон: 8(8662)42-43-18 электронный адрес: pi.mk@kbr.ru
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