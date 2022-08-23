В КБР объявили пятый класс пожарной опасности

Наивысший – пятый класс пожарной опасности – объявили сегодня в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Из-за высокой температуры могут возникнуть природные возгорания. Чрезвычайный режим действует в течение суток в северо-восточных районах республики. В зоне риска – Прохладненский, Майский, Терский, Лескенский, Урванский, Баксанский районы. Спасатели постоянно отслеживают ситуацию с природными пожарами. В ведомстве добавили, что с начала года за нарушение требований безопасности при сжигании сухой травы в республике составили 60 протоколов.