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В КБР объявили пятый класс пожарной опасности

В КБР объявили пятый класс пожарной опасности

23.08.2022 | 14:43
Наивысший – пятый класс пожарной опасности – объявили сегодня в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Из-за высокой температуры могут возникнуть природные возгорания. Чрезвычайный режим действует в течение суток в северо-восточных районах республики. В зоне риска – Прохладненский, Майский, Терский, Лескенский, Урванский, Баксанский районы. Спасатели постоянно отслеживают ситуацию с природными пожарами. В ведомстве добавили, что с начала года за нарушение требований безопасности при сжигании сухой травы в республике составили 60 протоколов.
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