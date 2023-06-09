В КБР объявили фотоконкурс «Учитель за порогом класса»

Событию посвятили пресс-конференцию в министерстве просвещения и науки.
Конкурс проводят в рамках Года педагога и наставника, которым объявлен 2023-й. Номинаций три: «Мир в объективе учителя», «В моей семье – педагог» и «Учитель в объективе». Участвовать могут школьники, студенты и люди более старшего возраста – все, кто пожелает. Один человек вправе представить максимум три работы, при этом – хорошего качества. Использовать можно как фотоаппарат, так и камеру телефона.
Для участия нужно заполнить электронную форму. Ссылки вы найдете в телеграм-канале Минпросвещения республики. Работы принимают до конца июня. Победители получат ценные призы. К тому же лучшие работы покажут на августовском форуме педагогов и на выставочных площадках Кабардино-Балкарии.
https://t.me/vestikbr