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В КБР объявили фотоконкурс «Учитель за порогом класса»

В КБР объявили фотоконкурс «Учитель за порогом класса»

09.06.2023 | 16:01
Событию посвятили пресс-конференцию в министерстве просвещения и науки. Конкурс проводят в рамках Года педагога и наставника, которым объявлен 2023-й. Номинаций три: «Мир в объективе учителя», «В моей семье – педагог» и «Учитель в объективе». Участвовать могут школьники, студенты и люди более старшего возраста – все, кто пожелает. Один человек вправе представить максимум три работы, при этом – хорошего качества. Использовать можно как фотоаппарат, так и камеру телефона. Для участия нужно заполнить электронную форму. Ссылки вы найдете в телеграм-канале Минпросвещения республики. Работы принимают до конца июня. Победители получат ценные призы. К тому же лучшие работы покажут на августовском форуме педагогов и на выставочных площадках Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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