В КБР обсудили защиту подростков от опасного контента в интернете

Как уберечь подростков от опасного контента в интернете? Этот вопрос стал ключевым на выездном семинаре в Кабардино‑Балкарии. Руководители учреждений среднего профобразования, кураторы групп и советники по воспитанию обсудили стратегии противодействия терроризму и методы патриотического воспитания молодежи.
Открыла совещание, посвященное вопросам противодействия терроризму и воспитанию патриотически настроенной молодежи, заместитель министра просвещения и науки республики. Екатерина Мисостова подчеркнула: подрастающее поколение чаще всего становится мишенью для злоумышленников.
Важно не просто вести профилактику, но и тщательно наблюдать за теми детьми, кто уже находится в группе риска, чтобы вовремя предотвратить беду. Эффективными практиками на встрече делились правоохранители, общественники, ученые…
Самой уязвимой категорией эксперты называют молодежь от 13 до 25 лет. Статистика, озвученная на семинаре, подтверждает серьезность угрозы. Заместитель директора Эльбрусского регионального колледжа привела результаты работы правоохранительных структур в области противодействия терроризму в целом по России за прошлый год.
Говорили и о том, почему именно молодые люди чаще всего попадают в группы риска, а также о том, как важно вовремя заметить внутренние переживания ребенка.
Эксперты утверждают, эффективная профилактика невозможна без адресной работы. В системе среднего профессионального образования сегодня внедряют практики разбора конкретных кейсов под названием «Подумай о последствиях». Усиливают также взаимодействие с общественными объединениями, чтобы вовремя заметить изменения в поведении студентов и уберечь их от совершения непоправимой ошибки.
