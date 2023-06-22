В КБР обследуют сельхозугодья на предмет выявления личинок саранчи

Об этом сообщает Минсельхоз КБР. В частности, сотрудниками Терского и Лескенского районных отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР обследованы сенокосные и пастбищные угодья на площади около тысячи гектаров. По информации Россельхозцентра по КБР, численность личинок нестадных видов саранчовых не превышает экономический порог вредоносности. Мониторинг сельскохозяйственных угодий продолжается и в других районах республики. В текущем году на проведение защитных мероприятий против саранчовых вредителей на территории Кабардино-Балкарии в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 2 млн рублей, что позволит провести агрохимические мероприятия на площади не менее 2075 гектаров. Саранча является одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения и даже полного уничтожения агрокультур. В целях предотвращения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо вовремя проводить комплекс мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями. Своевременное финансирование мероприятий против саранчовых позволит в случае необходимости оперативно локализовать очаги распространения вредителей и не допустить нанесения ущерба сельскохозяйственному производству.