В КБР обновили 115 общественных пространств по программе формирования комфортной городской среды

115 общественных пространств Кабардино-Балкарии обновили по программе формирования комфортной городской среды за время ее действия. Об этом сообщили в региональном Минстрое. На нынешнем этапе в порядок приведут 12 территорий. В Нальчике обустроят несколько скверов в разных частях города. В Прохладном обновления ждут аллея и небольшой парк. По одному объекту восстановят в Майском, Тырныаузе и Дыгулыбгее. В целом участниками этой программы уже стали почти 70 населенных пунктов. То, как будет благоустроена среда, определяют сами жители. В этом году голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на сайте проекта. У вас появится возможность выбрать парки, скверы и площади, которые обновят в 2023. Сейчас местные органы власти формируют списки. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на портале za.gorodsreda.ru, найти свой регион и, когда придет час, сделать выбор.