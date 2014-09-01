В КБР объём ввода жилья вырос почти на 10%





Объём ввода жилья в Кабардино-Балкарии с начала года вырос почти на 10% благодаря реализации региональных госпрограмм и нацпроекта «Жилье». Об этом рассказали в республиканском Минстрое. Всего с начала года с учетом индивидуального жилищного строительства построено свыше двух с половиной тысяч новых квартир общей площадью более 200 тыс. кв. метров. Это на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. К слову, в сельской местности республики, по данным Федеральной службы госстатистики по СКФО, построено 606 квартир, что составило почти треть от общего объема жилья, введенного по КБР. В нынешнем году в республике рассчитывают увеличить площадь введенного жилья еще на два с половиной процента, что составит свыше 500 тыс. кв. метров. Рост показателей достигается в рамках реализации нацпроекта «Жилье», а также в соответствии с региональной госпрограммой «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения», — отмечают в пресс-службе ведомства.