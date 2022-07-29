В КБР объем производства сельхозпродукции за первое полугодие вырос на 2,3%

По данным Северо-Кавказстата, за первые шесть месяцев 2022 года всеми категориями хозяйств Кабардино-Балкарии произведено продукции сельского хозяйства на сумму 13,8 млрд рублей, или 102,3% к первому полугодию 2021 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. За указанный период удалость нарастить поголовье основных видов скота и увеличить объемы производства продукции животноводства. Сельхозорганизациями, фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и населением в первом полугодии текущего года реализовано 46,8 тыс.тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. На столько же выросло производство яиц, их получено 97,5 млн штук. Молока всеми категориями хозяйств надоено 240,9 тыс.тонн, что составляет 102% к шести месяцам прошлого года.