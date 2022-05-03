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В КБР объем производства продукции сельского хозяйства составил 6,3 млрд рублей

В КБР объем производства продукции сельского хозяйства составил 6,3 млрд рублей

03.05.2022 | 20:55
В Кабардино-Балкарии по итогам первого квартала 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по данным Северо-Кавказстата, составил 6,3 млрд руб., или 102% в сопоставимой оценке к уровню первого квартала предыдущего года, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. За первые три месяца текущего года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросло производство скота и птицы (на убой в живом весе) на 2,5%, молока – на 1,7%, яиц – на 3,5%. По состоянию на 1 апреля текущего года увеличилось поголовье коров, свиней, овец и коз, а также птицы.
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