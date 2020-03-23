В КБР новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на сегодня новые случаи заражения коронавирусной инфекцией в республике не выявлены. В субботу, 21-го марта, стало известно о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Люди вернулись в республику из-за границы. Сейчас оба пациента лечатся в госпитале, который развернут на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В Минздраве КБР сообщили: их состояние стабильное, с положительной динамикой. По данным специалистов Роспотребнадзора, сегодня под наблюдением находятся 118 граждан. Медработники выезжают к ним и проводят необходимые исследования. 36 человек уже сняли с наблюдения в связи с истечением инкубационного периода. По действующим санитарным нормам граждане, вернувшиеся из-за границы, должны находиться в режиме самоизоляции 14 дней. Нарушителям грозит административная ответственность. В Кабардино-Балкарии в круглосуточном режиме работает Оперштаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Ежедневно на горячую линию поступает порядка 200 звонков. Ответы дают в режиме онлайн, задействованы представители сразу нескольких ведомств.