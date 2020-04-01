В КБР новых случаев заражения COVID-19 за сутки не выявлено.

По данным Оперштаба на 14.04.2020г., новых случаев заболевания за прошедшие сутки не выявлено. Число заболевших COVID-19 остается прежним — 50 человек. В госпитале получают медицинскую помощь 26 человек. У 10 из них – диагноз подтвержден, остальные – с подозрением на коронавирус. За сутки с подозрением на COVID-19 в госпиталь поступили 7 человек, тест не подтвердился у 1. В реанимации находятся 5 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 37 человек проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. 2 человека переведены в госпиталь в связи с ухудшением состояния до средней степени тяжести. В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1195 человек, имевших контакты с зараженными.

Протестированы 5361 человек.