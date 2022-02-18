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В КБР направят 42,5 млн рублей на помощь семьям, где воспитывают пять и больше детей

В КБР направят 42,5 млн рублей на помощь семьям, где воспитывают пять и больше детей

18.02.2022 | 19:08
В Кабардино-Балкарии в этом году направят 42 с половиной миллиона рублей на помощь многодетным семьям, где воспитывают пять и больше детей. Об этом сообщили в Минтруде.  При рождении пятого или следующего ребенка выдают региональный маткапитал  в размере 250 тысяч рублей. Также многодетных женщин награждают медалью «Материнская слава» и единовременно вручают по 10 тысяч на каждого ребенка. А семьям, воспитывающим десять и более детей, дарят микроавтобус «Газель»… В Минтруде добавили, что в 2022-м за региональным маткапиталом уже обратились 30 семей. Если у многодетных есть непогашенные сертификаты за прошлые годы, то им следует прийти в органы соцзащиты. Деньги выплачивают по мере обращения.
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