В КБР направят 42,5 млн рублей на помощь семьям, где воспитывают пять и больше детей

В Кабардино-Балкарии в этом году направят 42 с половиной миллиона рублей на помощь многодетным семьям, где воспитывают пять и больше детей. Об этом сообщили в Минтруде. При рождении пятого или следующего ребенка выдают региональный маткапитал в размере 250 тысяч рублей. Также многодетных женщин награждают медалью «Материнская слава» и единовременно вручают по 10 тысяч на каждого ребенка. А семьям, воспитывающим десять и более детей, дарят микроавтобус «Газель»… В Минтруде добавили, что в 2022-м за региональным маткапиталом уже обратились 30 семей. Если у многодетных есть непогашенные сертификаты за прошлые годы, то им следует прийти в органы соцзащиты. Деньги выплачивают по мере обращения.