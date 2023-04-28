В КБР написали «Диктант Победы»

25 вопросов за 45 минут. Это почти как урок истории в школе. Вопросы нельзя назвать сложными, но они требуют хороших знаний. Победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, прорыв блокады и освобождение Ленинграда, Нюрнбергский процесс… В Институте искусств «Диктант Победы» в этом году написали почти 400 человек.
Институт стал одной из более чем 70 площадок в Кабардино-Балкарии, где провели «Диктант Победы». В Нальчике двери для участников акции открыли также КБГУ и Аграрный университет.
«Диктант Победы» - акция традиционная: в этом году она проходит в пятый раз. Как говорят организаторы, участие в ней - это возможность не только проверить свои знания, но и выразить уважение к истории.
«Диктант Победы» писали сегодня и на Эльбрусе, на высоте 3 500 метров – представители регионального управления Росгвардии. До начала они почтили память погибших героев обороны Приэльбрусья. В диктанте участвовали 25 сотрудников…
Результаты станут известны в ближайшие дни на сайте акции. Тем, кто наиболее быстро и полно ответил на вопросы, организаторы обещают вручить билеты на Парад Победы на Красной площади в Москве.
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