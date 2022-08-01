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В КБР намерены развивать стекольную промышленность

В КБР намерены развивать стекольную промышленность

01.08.2022 | 21:49
В республике намерены развивать стекольную промышленность. Для этого правительство создало специальную рабочую группу. Она должна помочь расширить производство на заводе в Чегеме. Его можно назвать флагманом отрасли в республике. Предприятие открыли месяц назад после долгого простоя. Благодаря усилиям органов власти, был найден инвестор – один из российских банков, и в результате завод заработал: печь капитально отремонтировали, линии прошли процесс модернизации, по направлению к цехам построили новую дорогу. Теперь здесь выпускают банки, бутылки разных форм и размеров. План на год – 170 миллионов штук. В Минпром_энерго_торге сообщили, что ищут дополнительное финансирование, чтобы запустить на Чегемском стекольном заводе вторую печь. Это позволит вдвое увеличить количество рабочих мест. А уже сейчас на предприятии трудятся 270 человек. https://t.me/vestikbr
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