В КБР намерены развивать стекольную промышленность

В республике намерены развивать стекольную промышленность. Для этого правительство создало специальную рабочую группу. Она должна помочь расширить производство на заводе в Чегеме.
Его можно назвать флагманом отрасли в республике. Предприятие открыли месяц назад после долгого простоя. Благодаря усилиям органов власти, был найден инвестор – один из российских банков, и в результате завод заработал: печь капитально отремонтировали, линии прошли процесс модернизации, по направлению к цехам построили новую дорогу.
Теперь здесь выпускают банки, бутылки разных форм и размеров. План на год – 170 миллионов штук. В Минпром_энерго_торге сообщили, что ищут дополнительное финансирование, чтобы запустить на Чегемском стекольном заводе вторую печь.
Это позволит вдвое увеличить количество рабочих мест. А уже сейчас на предприятии трудятся 270 человек.
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