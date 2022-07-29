В КБР найдено тело Альберта Мамбетова, подозреваемого в убийстве директора психоневрологического интерната

Новые подробности дела об убийстве двух мужчин в республиканском психоневрологическом интернате. В минувшую среду нашли тело подозреваемого в совершении преступления. Обнаружили его вечером в реке недалеко от города Чегема.
Погибшего идентифицировали: это 43-летний уроженец Чегемского района Альберт Мамбетов, объявленный в розыск по подозрению в двойном убийстве. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
В настоящее время следствием назначено проведение ряда судебных экспертиз, в том числе и медицинской, которая даст ответ о причинах смерти подозреваемого. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Вместе с тем, доскональное медицинское исследование тела даст более подробную всестороннюю картину о том, что явилось причиной смерти.
https://t.me/vestikbr