В КБР находится команда проекта «ВКонтакте – «Места»

Показать достопримечательности Кабардино-Балкарии всей стране… В республике работает команда проекта «ВКонтакте – «Места».
Его конечная цель – создать 70 имиджевых фильмов о регионах России. Первые работы появились в социальной сети в апреле этого года. В них рассказывают об уникальных уголках природы и необычных туристических маршрутах.
В Кабардино-Балкарию приехала группа из 15 человек. Это операторы, продюсеры, менеджеры… В один из дней участники экспедиции побывали в Чегемском районе: сняли водопады, а также полетали на парапланах.
В фильме о Кабардино-Балкарии зрители увидят красоты Эльбруса, Голубых озер, Чегемских водопадов, а также познакомятся с работами мастеров декоративно-прикладного искусства.
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