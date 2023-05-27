home
Главная
>
Новости
>
В КБР находится команда проекта «ВКонтакте – «Места»

В КБР находится команда проекта «ВКонтакте – «Места»

27.05.2023 | 12:08
Показать достопримечательности Кабардино-Балкарии всей стране… В республике работает команда проекта «ВКонтакте – «Места». Его конечная цель – создать 70 имиджевых фильмов о регионах России. Первые работы появились в социальной сети в апреле этого года. В них рассказывают об уникальных уголках природы и необычных туристических маршрутах. В Кабардино-Балкарию приехала группа из 15 человек. Это операторы, продюсеры, менеджеры… В один из дней участники экспедиции побывали в Чегемском районе: сняли водопады, а также полетали на парапланах. В фильме о Кабардино-Балкарии зрители увидят красоты Эльбруса, Голубых озер, Чегемских водопадов, а также познакомятся с работами мастеров декоративно-прикладного искусства.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных