В КБР наградили участников “Электорального диктанта”

В конференц-зале Дома правительства – члены республиканского Избиркома, победители и призеры «Электорального диктанта», их наставники. Уже со старших классов участие молодых людей в выборных процессах и избирательных кампаниях становится неотъемлемой частью жизни.
И такие конкурсы – хорошая возможность пополнить багаж знаний в этом направлении, отметила Секретарь Избирательной комиссии Наталья Беспалова. В числе лучших – Ариана Нахушева. Ученица третьей баксанской школы планирует стать юристом.
Электоральный диктант ребята писали неделю назад. 30 тестовых заданий и ситуационных задач по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса. Победителями и призерами стали те, кто набрал 39–40 баллов.
Кроме призов они получат дополнительные баллы при поступлении в КБГУ на направление «Юриспруденция». Представители госуниверситета, отмечают, интерес юношей и девушек к изучению избирательного права с каждым годом растет.
В церемонии также участвовали победители интеллектуально-познавательного конкурса, посвященного Дню молодого избирателя, который прошел в марте этого года. Ребята также получили награды республиканского Избиркома.
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