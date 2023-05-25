home
Главная
>
Новости
>
В КБР наградили участников “Электорального диктанта”

В КБР наградили участников “Электорального диктанта”

25.05.2023 | 15:44
В конференц-зале Дома правительства – члены республиканского Избиркома, победители и призеры «Электорального диктанта», их наставники. Уже со старших классов участие молодых людей в выборных процессах и избирательных кампаниях становится неотъемлемой частью жизни. И такие конкурсы – хорошая возможность пополнить багаж знаний в этом направлении, отметила Секретарь Избирательной комиссии Наталья Беспалова. В числе лучших – Ариана Нахушева. Ученица третьей баксанской школы планирует стать юристом. Электоральный диктант ребята писали неделю назад. 30 тестовых заданий и ситуационных задач по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса. Победителями и призерами стали те, кто набрал 39–40 баллов. Кроме призов они получат дополнительные баллы при поступлении в КБГУ на направление «Юриспруденция». Представители госуниверситета, отмечают, интерес юношей и девушек к изучению избирательного права с каждым годом растет. В церемонии также участвовали победители интеллектуально-познавательного конкурса, посвященного Дню молодого избирателя, который прошел в марте этого года. Ребята также получили награды республиканского Избиркома.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных