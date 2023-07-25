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В КБР начался сезон массовой продажи арбузов

В КБР начался сезон массовой продажи арбузов

25.07.2023 | 16:34
В республику начали массово завозить арбузы. Продавцы наперебой предлагают товар. Готовы раскрыть все секреты удачной покупки, лишь бы пришедший сделал выбор в их пользу. Расскажут, что, если по арбузу легко щелкнуть, звук должен быть звонким. Хвостик предпочтителен сухой, пятнышко сбоку – ярко-желтое, а поверхность – блестящая. Специалисты в сфере санитарного благополучия советуют обратить внимание на условия хранения. Арбузам следует пребывать под навесами либо в закрытых помещениях. Главное – чтобы на товар не попадали прямые лучи солнца. Необходим также прилавок: с земли продавать нельзя. У реализаторов должны быть медкнижки. И, конечно, хорошо, когда товар – по сезону. Везут арбузы в республику со Ставрополья, из Дагестана и даже из Средней Азии. Сортов – больше тысячи. Можно встретить и экзотические для Кабардино-Балкарии. Какой бы сорт вы ни выбрали, разрезайте покупку дома и лишь после того, как тщательно помоете горячей водой. Иначе последствия для здоровья могут быть плачевными. Расстройство желудка – не самое страшное. Если есть сомнения в качестве товара, от его употребления лучше отказаться. Чтобы не пришлось по поводу отравления обращаться к врачам.   https://t.me/vestikbr  
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