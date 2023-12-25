В КБР начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина

25.12.2023 | 15:26
Штаб поддержки Владимира Путина находится в Доме профсоюзов. Именно сюда могут прийти жители, чтобы заполнить подписные листы. Сделать это можно круглосуточно. Нужен лишь паспорт. В организации процесса участвуют сотрудники отделений «Народного фронта» и «Единой России». Подписи принимают у избирателей с 18 лет. В листе необходимо указать свои данные, поставить число и расписаться… Жители республики очень активны: люди приходят, чтобы выразить свою поддержку действующему главе государства. Пункты сбора подписей будут работать по всей стране до конца января. В Кабардино-Балкарии их открыли в столице и в районах. По закону Владимиру Путину, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать 300 тысяч подписей. Их следует представить в Избирком до 31 января. Сами выборы состоятся с 15 по 17 марта следующего года.   https://t.me/vestikbr
