В КБР начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина

Штаб поддержки Владимира Путина находится в Доме профсоюзов. Именно сюда могут прийти жители, чтобы заполнить подписные листы. Сделать это можно круглосуточно. Нужен лишь паспорт.
В организации процесса участвуют сотрудники отделений «Народного фронта» и «Единой России». Подписи принимают у избирателей с 18 лет. В листе необходимо указать свои данные, поставить число и расписаться… Жители республики очень активны: люди приходят, чтобы выразить свою поддержку действующему главе государства.
Пункты сбора подписей будут работать по всей стране до конца января. В Кабардино-Балкарии их открыли в столице и в районах.
По закону Владимиру Путину, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать 300 тысяч подписей. Их следует представить в Избирком до 31 января. Сами выборы состоятся с 15 по 17 марта следующего года.
