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В КБР начался прием заявок на участие в конкурсе “Королева вязания-2023”

В КБР начался прием заявок на участие в конкурсе “Королева вязания-2023”

14.02.2023 | 16:50
Стать лучшей мастерицей страны… Жительницы КБР могут участвовать во Всероссийском конкурсе “Королева вязания-2023”. Проводят его третий год. Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть жизни народов Кавказа. А для нашей республики вязание давно стало традиционным национальным промыслом. Основные цели и задачи конкурса – поиск талантливых людей, обмен опытом между жителями разных городов и регионов России. Участники должны быть старше 15-ти лет. Конкурс проводится в четыре этапа. Сейчас идет прием заявок. Оценивать работы жюри будут осенью. В дистанционном формате. Имена победителей назовут 15 октября. Площадкой форума является официальная страница проекта “Рассказово – столица вязания” в социальный сети ВКонтакте.   https://t.me/vestikbr
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