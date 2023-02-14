В КБР начался прием заявок на участие в конкурсе “Королева вязания-2023”

Стать лучшей мастерицей страны… Жительницы КБР могут участвовать во Всероссийском конкурсе “Королева вязания-2023”.
Проводят его третий год. Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть жизни народов Кавказа. А для нашей республики вязание давно стало традиционным национальным промыслом.
Основные цели и задачи конкурса – поиск талантливых людей, обмен опытом между жителями разных городов и регионов России. Участники должны быть старше 15-ти лет. Конкурс проводится в четыре этапа. Сейчас идет прием заявок. Оценивать работы жюри будут осенью.
В дистанционном формате. Имена победителей назовут 15 октября. Площадкой форума является официальная страница проекта “Рассказово – столица вязания” в социальный сети ВКонтакте.
https://t.me/vestikbr