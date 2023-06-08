В КБР начался пастбищный сезон

Ожидается, что на луга отправят 185 тысяч сельхозживотных, говорят в профильном министерстве. Своих коров, овец и лошадей уже пригнали жители Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Чегемского, Черекского и Лескенского районов.
Хозяйства и частные лица заключили больше 400 договоров аренды земельных участков для выпаса. У пастухов есть жилища, а также вода, свет и связь. Доильное и охлаждающее оборудование – в рабочем состоянии. Ветеринары заранее осмотрели скот и сделали прививки, а дорожники отремонтировали пути, по которым движутся стада и отары.
Добавим, что в прошлом году на землях альпийского высокогорья в разных районах Кабардино-Балкарии произвели четыре тысячи тонн молока и две тысячи тонн мяса.
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