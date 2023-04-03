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В КБР начался двухмесячник по благоустройству населенных пунктов

В КБР начался двухмесячник по благоустройству населенных пунктов

03.04.2023 | 09:38
С наступлением весны снег тает и выявляется множество сбросов бытовых отходов в неустановленных местах. В связи с этим Министерство природных ресурсов и экологии региона разработало план большой уборки. В течение двух месяцев по республике очистят от мусора берега рек, благоустроят территории, посадят деревья и кустарники, ликвидируют незаконные свалки, проведут ремонт автодорог и тротуаров, очистку придорожных лесополос, благоустройство памятников, мемориалов и мест отдыха. Контроль за ходом проведения двухмесячника, который завершится 31 мая, осуществляет межведомственная правительственная комиссия по анализу санитарного состояния населенных пунктов республики.   https://t.me/vestikbr
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