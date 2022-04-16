В КБР начались работы по реконструкции и капитальному ремонту автодороги Чегем II - Булунгу

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за счёт средств федерального бюджета реконструируют участки автодороги Чегем II – Булунгу в границах Нижнего Чегема и Хушто-Сырта, сообщает пресс-служба Минтранса КБР. Данная дорога особенно важна, поскольку она ведет к одной их красивейших достопримечательностей нашей республики – Чегемским водопадам. Ранее Глава КБР Казбек Коков принял решение о поэтапной реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние участков этой дороги. В рамках реконструкции на участке в населенных пунктах Нижний Чегем и Хушто-Сырт общей протяженностью более 7 км ведутся работы по демонтажу бортовых камней, устройству подпорной стенки, уширению проезжей части. Также, в рамках капитального ремонта участка автодороги Чегем II-Булунгу, протяженностью 5,5 км, который связывает между собой эти два селения, дорожники осуществляют работы по расширению дорожного полотна и демонтажу существующих дорожных ограждений. По реконструкции семикилометрового участка предполагается демонтаж существующих элементов обустройства дороги, устройство дорожной одежды, тротуаров и освещения, а также подпорной стенки, которая необходима для защиты проезжей части дороги от камнепадов и наносов. А по капитальному ремонту дорожники в дальнейшем произведут работы по устройству водопропускных гофротруб и низовой подпорной стенки. Кроме того, важной составляющей обновлённой дорожной инфраструктуры на данном объекте является капитальный ремонт 5 мостов и обустройство освещением двухкилометрового участка от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После завершения всех работ здесь появится современная дорога с освещением и тротуарами для маломобильных граждан, что позволит привлечь еще больше туристов в нашу республику.