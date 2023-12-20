В КБР начались обучающие семинары для общественных наблюдателей

20.12.2023 | 09:50
В Кабардино-Балкарии начались обучающие семинары для общественных наблюдателей на выборах президента России, которые состоится в марте будущего года. Двухдневный курс уже прослушали участники из Прохладного, Терского и Майского районов. Настала очередь Нальчан. Семинары проводит команда региональных преподавателей, которые прошли обучение в Пятигорске под руководством федеральных экспертов. Среди них – ученые и педагоги, представители общественных организаций. Участникам рассказывают о требованиях закона, разъясняют права и обязанности общественных наблюдателей. На практических занятиях слушатели отработают нестандартные ситуации, с которыми могут столкнуться на участках.   https://t.me/vestikbr
