В КБР начались обучающие семинары для общественных наблюдателей

В Кабардино-Балкарии начались обучающие семинары для общественных наблюдателей на выборах президента России, которые состоится в марте будущего года. Двухдневный курс уже прослушали участники из Прохладного, Терского и Майского районов. Настала очередь Нальчан.
Семинары проводит команда региональных преподавателей, которые прошли обучение в Пятигорске под руководством федеральных экспертов. Среди них – ученые и педагоги, представители общественных организаций.
Участникам рассказывают о требованиях закона, разъясняют права и обязанности общественных наблюдателей. На практических занятиях слушатели отработают нестандартные ситуации, с которыми могут столкнуться на участках.
