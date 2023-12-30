В КБР начались новогодние каникулы

Завершилась последняя рабочая неделя уходящего года, и сегодня начались новогодние каникулы. Продлятся они по восьмое января включительно, напоминают в Роструде.
Первым рабочим днем нового года станет девятое января. Что касается оплаты труда в этот период. Согласно Трудовому кодексу, дни с первого по восьмое число относятся к нерабочим праздничным, а значит отдых в такой период не влечет за собой уменьшения зарплаты, то есть январские начисления не должны отличаться от доходов в другие месяцы.
