В КБР начались новогодние каникулы

30.12.2023 | 10:43
Завершилась последняя рабочая неделя уходящего года, и сегодня начались новогодние каникулы. Продлятся они по восьмое января включительно, напоминают в Роструде. Первым рабочим днем нового года станет девятое января. Что касается оплаты труда в этот период. Согласно Трудовому кодексу, дни с первого по восьмое число относятся к нерабочим праздничным, а значит отдых в такой период не влечет за собой уменьшения зарплаты, то есть январские начисления не должны отличаться от доходов в другие месяцы.   https://t.me/vestikbr
