В КБР начались конкурсные испытания Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Состязания проходят в компетенциях «Поварское дело» и «Выпечка осетинских пирогов».
Площадкой стал Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж. Здесь есть все необходимое оборудование, как того требует регламент. Участвуют студенты средних специальных учебных заведений республики. Всего их 10 – по пять человек в каждой компетенции.
Также на площадке находятся эксперты из числа работодателей. Они внимательно следят за выступлениями конкурсантов и лучшим собираются предложить работу. Состязания продлятся три дня, а 30 апреля определятся региональные чемпионы. Летом они отправятся на следующий – всероссийский этап.
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