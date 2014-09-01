В КБР начали печатать избирательные бюллетени для предстоящих выборов





Сегодня в Кабардино-Балкарии начали печатать избирательные бюллетени, которые будут использованы на предстоящих в сентябре выборах. В типографии Нальчика сегодня изготовили первую партию. За процессом наблюдали представители Избиркома республики. По их данным, для выборов депутатов Госдумы по одномандатному округу напечатают 539100 бюллетеней. И еще столько же – для голосования по федеральным спискам. Процедура по закону занимает не больше десяти дней. На каждом листе, который выдадут избирателям, должны расписаться два члена Избиркома. Также документ заверят печатью участковой комиссии. Когда тираж будет готов, его выборочно пересчитают и затем отправят в города и районы.